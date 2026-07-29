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29 июля, 04:25

Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Украине лицензии на Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп выразил согласие на предоставление Киеву прав на изготовление ракет для Patriot. Об этом экс-комик сообщил каналу Fox News.

«Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии», — утверждает Зеленский.

По его словам, он встретился с представителями военно-промышленных компаний США и рассчитывает на налаживание совместного выпуска вооружений.

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Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили отправку в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера для активизации переговоров. Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

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Алена Пенчугина
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