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Регион
29 июля, 01:42

Трамп назвал очень хорошими встречи с Зеленским и Нетаньяху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку переговорам с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В своих сообщениях в социальной сети Truth Social американский лидер назвал обе встречи «очень успешными», однако воздержался от каких-либо подробностей.

О встрече с Зеленским Трамп написал: «Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!»

Похожим образом он отозвался и о беседе с израильским премьером, добавив, что в ходе переговоров «обсуждалось много важных тем». При этом ни конкретные темы, ни достигнутые договорённости не раскрываются.

В Белом доме назвали продуктивной короткую встречу Трампа с Зеленским
В Белом доме назвали продуктивной короткую встречу Трампа с Зеленским

Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили отправку в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера для активизации переговоров. Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

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Виталий Приходько
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