В Белом доме назвали продуктивной короткую встречу Трампа с Зеленским
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Белый дом положительно оценил переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обе встречи состоялись во вторник, 28 июля. Американский лидер провёл с каждым из гостей отдельную беседу.
«Обе встречи были позитивными и продуктивными», — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в социальной сети X.
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продолжалась около часа и десяти минут. После завершения переговоров глава киевского режима покинул резиденцию американского президента.
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