В Белом доме назвали продуктивной короткую встречу Трампа с Зеленским

Белый дом положительно оценил переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обе встречи состоялись во вторник, 28 июля. Американский лидер провёл с каждым из гостей отдельную беседу.

«Обе встречи были позитивными и продуктивными», — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в социальной сети X.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продолжалась около часа и десяти минут. После завершения переговоров глава киевского режима покинул резиденцию американского президента.