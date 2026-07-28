Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 17:36

В Белом доме назвали продуктивной короткую встречу Трампа с Зеленским

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Белый дом положительно оценил переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обе встречи состоялись во вторник, 28 июля. Американский лидер провёл с каждым из гостей отдельную беседу.

«Обе встречи были позитивными и продуктивными», — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в социальной сети X.

Трампу посочувствовали из-за «адского денька» с Зеленским и Нетаньяху
Трампу посочувствовали из-за «адского денька» с Зеленским и Нетаньяху

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продолжалась около часа и десяти минут. После завершения переговоров глава киевского режима покинул резиденцию американского президента.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Биньямин Нетаньяху
  • США
  • Украина
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar