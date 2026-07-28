Трампу посочувствовали из-за «адского денька» с Зеленским и Нетаньяху
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Две непростые встречи и похороны влиятельного сенатора уместились в один день Дональда Трампа. Ирландский журналист Чей Боуз назвал расписание американского президента на 28 июля «адским».
«Взгляните на насыщенный график Трампа на сегодня. Две встречи подряд с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху прямо перед похоронами Линдси Грэма*. Адский денёк», — написал Боуз в соцсети X.
Напомним, что в Белом доме уже завершилась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Их разговор длился всего час. К слову, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую. Сразу после разговора с главарём киевской верхушки Трамп начал беседу с Нетаньяху.
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