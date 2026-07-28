Трампу посочувствовали из-за «адского денька» с Зеленским и Нетаньяху

Две непростые встречи и похороны влиятельного сенатора уместились в один день Дональда Трампа. Ирландский журналист Чей Боуз назвал расписание американского президента на 28 июля «адским».

«Взгляните на насыщенный график Трампа на сегодня. Две встречи подряд с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху прямо перед похоронами Линдси Грэма*. Адский денёк», — написал Боуз в соцсети X.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.