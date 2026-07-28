«Любил войну, если честно»: Трамп сделал признание о покойном сенаторе Грэме*

Президент США Дональд Трамп заявил, что покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* был человеком, который поддерживал военные решения. Американский лидер сделал это заявление в интервью Fox News.

«Линдси* любил войну, если быть честным», — сказал он

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти Линдси Грэм* планировал обсудить с Дональдом Трампом возможную поддержку военной операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Сенатор собирался отправиться во Флориду в начале марта, чтобы провести личную встречу с американским президентом.

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