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28 июля, 13:39

«Любил войну, если честно»: Трамп сделал признание о покойном сенаторе Грэме*

Трамп заявил, что сенатор Линдси Грэм* любил войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп заявил, что покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* был человеком, который поддерживал военные решения. Американский лидер сделал это заявление в интервью Fox News.

«Линдси* любил войну, если быть честным», — сказал он

Трамп призвал включить Иран в «адские санкции» покойного Линдси Грэма* против РФ
Трамп призвал включить Иран в «адские санкции» покойного Линдси Грэма* против РФ

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти Линдси Грэм* планировал обсудить с Дональдом Трампом возможную поддержку военной операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Сенатор собирался отправиться во Флориду в начале марта, чтобы провести личную встречу с американским президентом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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