Трамп призвал включить Иран в «адские санкции» покойного Линдси Грэма* против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран следует включить в новый законопроект о санкциях против России, изначально разработанный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Соответствующее предложение он опубликовал в собственной соцсети Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продолжать переговоры с Ираном. По его словам, ситуация кардинально изменилась после того, как предыдущие попытки диалога не привели к каким-либо конкретным результатам. В июне Иран и США подписали меморандум, который должен был положить конец военному противостоянию, однако последующие технические переговоры в Швейцарии завершились без достижения договорённостей.