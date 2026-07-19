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19 июля, 12:50

Трамп призвал включить Иран в «адские санкции» покойного Линдси Грэма* против РФ

Трамп предложил включить Иран в новые санкции против России

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран следует включить в новый законопроект о санкциях против России, изначально разработанный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Соответствующее предложение он опубликовал в собственной соцсети Truth Social.

«Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России», — написал глава Белого дома.

Трамп отреагировал на гибель военных США после атак Ирана в Иордании
Трамп отреагировал на гибель военных США после атак Ирана в Иордании

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продолжать переговоры с Ираном. По его словам, ситуация кардинально изменилась после того, как предыдущие попытки диалога не привели к каким-либо конкретным результатам. В июне Иран и США подписали меморандум, который должен был положить конец военному противостоянию, однако последующие технические переговоры в Швейцарии завершились без достижения договорённостей.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Анастасия Никонорова
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