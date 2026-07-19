Трамп отреагировал на гибель военных США после атак Ирана в Иордании

Президент США Дональд Трамп назвал трагичной гибель двух американских военнослужащих в результате атак Ирана по объектам США в Иордании. По данным Центрального командования ВС США, ещё четверо военных получили ранения.

Американский лидер заявил о случившемся в разговоре с журналисткой телеканала NewsNation Ханной Брандт. Трамп подчеркнул, что произошедшее стало тяжёлой потерей для страны.

«Очень печально, очень печально. Нам очень жаль, что это произошло. Это было сделано во имя нашей страны», – приводит слова президента журналистка на своей странице в соцсети X.

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что военнослужащие погибли после ударов Ирана по американским военным объектам на территории Иордании. Ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гибель военных не повлияет на действия Вашингтона, а, наоборот, усилит его решимость.

«Их жертва лишь закаляет нашу решимость», – написал министр обороны США в соцсети X.

Ранее Life.ru писал, что американские удары поставили под угрозу работу крупнейшего торгового порта Ирана Бендер-Аббас. Атаки привели к повреждению мостов и железнодорожных путей, связывающих город с другими регионами страны. Через этот порт проходит значительная часть внешней торговли Ирана, а рядом расположена главная военно-морская база страны.