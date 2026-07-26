Не успел «дожать»: Вскрылись планы Грэма* втянуть Трампа в удары по «Хезболле»

Незадолго до смерти американский сенатор Линдси Грэм* собирался убедить президента США Дональда Трампа поддержать военную операцию Израиля против ливанского движения «Хезболла». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные данные.

В начале марта сенатор намеревался отправиться во Флориду, чтобы лично встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы он рассчитывал убедить американского лидера присоединиться к израильским ударам по позициям «Хезболлы» в Ливане. Однако реализовать этот замысел, как утверждает издание, Грэму* не позволил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Сейчас мы сосредоточены на Иране... Если мы скажем «Хезболле», что пойдём до конца, это будет угроза, но если мы действительно так поступим, у них не останется причин не идти до конца против нас. И сейчас это не в наших интересах», — говорится в материале, цитируя слова Нетаньяху из телефонного разговора 4 марта.

Ранее стало известно, что Израиль согласился вывести войска из шести населённых пунктов на юге Ливана. Такую договорённость стороны достигли во время переговоров в Риме. Предполагается, что на первом этапе в районе к северу и югу от реки Литани создадут пилотную зону.

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