Трамп сразу же после Зеленского начал встречу с Нетаньяху в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в резиденцию президента США для проведения переговоров с Дональдом Трампом. По данным телеканала N12, это уже восьмая встреча политиков с момента вступления Трампа в должность главы государства.

27 июля, накануне своего визита в США, Нетаньяху анонсировал встречу с Трампом. Ключевой темой переговоров, по словам главы израильского правительства, станет иранский вопрос.