Трамп сразу же после Зеленского начал встречу с Нетаньяху в Белом доме
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в резиденцию президента США для проведения переговоров с Дональдом Трампом. По данным телеканала N12, это уже восьмая встреча политиков с момента вступления Трампа в должность главы государства.
27 июля, накануне своего визита в США, Нетаньяху анонсировал встречу с Трампом. Ключевой темой переговоров, по словам главы израильского правительства, станет иранский вопрос.
А несколько минут назад в Белом доме завершилась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Их разговор длился всего час. К слову, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую.
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