NYP: Нетаньяху представит Трампу разведданные о ядерной программе Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне представит разведданные о действиях Ирана на засекреченном объекте Пикэкс-Маунтин. Израильская сторона утверждает, что Тегеран возобновил работу, связанную с ядерной программой, и не ведёт переговоры о мире искренне.

По информации источника The New York Post в Иерусалиме, материалы для американского лидера должны подтвердить, что Иран продолжает развивать военные проекты, несмотря на переговоры о прекращении огня. Одним из ключевых пунктов доклада станет ситуация вокруг подземного комплекса Пикэкс-Маунтин. Израиль обнаружил свидетельства того, что на объект впервые с начала его строительства в 2020 году доставили ядерные центрифуги.

Комплекс находится более чем на 90 метров под горой Коланг недалеко от ядерного объекта в Натанзе. На протяжении нескольких лет он считался возможной частью иранской атомной инфраструктуры, однако ранее подтверждений ядерной активности там не было. Отсутствие таких данных учитывалось администрацией Трампа при оценке возможных ударов по объекту. Сам президент США на прошлой неделе заявлял, что Вашингтон не располагает информацией о какой-либо активности на Пикэкс-Маунтин.

Сейчас республиканец допускает возможность нанесения удара по этому объекту. По данным СМИ, американские силы также готовились к операции по изъятию запасов обогащённого урана, которые, предположительно, находятся на территории Ирана. Кроме того, Израиль передаст США сведения о восстановлении иранских ракетных и беспилотных программ. По данным источника, эти направления серьёзно пострадали после серии американских авиаударов, однако Тегеран начал их восстановление.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы возможного задержания. Израильский лидер отметил, что не опасается заявлений мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и намерен приехать в США. По словам Нетаньяху, он практически ежегодно посещал сессии Генассамблеи ООН после вступления в должность.