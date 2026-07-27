Нетаньяху захотел отказать США в выводе войск из Газы, Ливана и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен отказать США в отводе израильских войск из сектора Газа, Ливана и Сирии. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Вашингтон заинтересован в «серии отводов» подразделений ЦАХАЛ сразу на трёх направлениях. При этом телеканал не уточнил, добивается ли американская администрация полного ухода военных или лишь частичного сокращения их присутствия. Нетаньяху рассказал министрам, что намерен сопротивляться требованию союзника.

«Я скажу им нет», — приводит канал слова главы правительства.

Израильский премьер неоднократно заявлял, что армия сохранит контроль над буферными зонами, пока это необходимо для безопасности страны.

27 июля Нетаньяху должен вылететь в США. В Вашингтоне он планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом, а затем принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.