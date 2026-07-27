Нетаньяху пообещал приехать в Нью-Йорк на ГА ООН, несмотря на угрозы ареста
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ververidis Vasilis
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы возможного задержания.
Израильский лидер отметил, что не опасается заявлений мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и намерен приехать в США. По словам Нетаньяху, он практически ежегодно посещал сессии Генассамблеи ООН после вступления в должность.
Единственным фактором, который может изменить его планы, премьер назвал возможное ухудшение ситуации с безопасностью в Израиле.
Напомним, в 2024 году международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху. Мамдани недавно заявил, что изучает, насколько законным будет задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в мегаполис.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.