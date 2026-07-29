Новости СВО 29 июля: Армия России освободила Красный Кут, ВСУ попали в котёл в Долиновке, тайная встреча Трампа и Зеленского Оглавление Сумская область 29 июля: ВС РФ отбили контратаки противника и штурмуют Могрицу ДНР 29 июля: Армия России освободила Красный Кут Харьковская область 29 июля: «Север» выбивает ВСУ из Казачьей Лопани Запорожская область 29 июля: Группировка «Восток» окружила Долиновку Карта СВО на 29 июля 2026 года Трамп и Зеленский поговорили за закрытыми дверями ВС РФ взяли под контроль крупный район в Казачьей Лопани, «Восток» форсировал Верхнюю Терсу, артиллерия и авиация России сметают позиции противника в Червоном Яру и Свободе — дайджест Life.ru. 28 июля, 21:07 Армия России продвигается на Краматорском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 29 июля: ВС РФ отбили контратаки противника и штурмуют Могрицу

Бойцы ВС РФ продвигаются в селе Могрица. Также солдаты группировки «Север» ведут бои с противником в Уланове и Малой Слободке.

— Не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населённых пунктов, а также в лесах южнее Иволжанского, — сообщает ресурс «Северный ветер».

За последнюю неделю силы ВС РФ в Сумском районе области отбили восемь контратак противника. Как результат — ВСУ потеряли около 80 штурмовиков убитыми и ранеными.

ДНР 29 июля: Армия России освободила Красный Кут

Подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут в Краматорском районе. Населённый пункт находится на берегу реки Казённый Торец в восьми километрах на юго-восток от Дружковки.

— Таким образом «Центр» формирует плацдарм для наступления на Дружковку с запада. Сегодня его передний край проходит по границам населёнников сёл Новопавловка, Павловка, Приют, Торское и Красный Кут, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Ближайшие цели для ВС РФ на этом участке фронта — Торецкое, Новогригоровка и Петровка. Освободив их, наши войска обезопасят фланги частей, которые наступают на Дружковку и Алексеево-Дружковку.

Российские дроноводы поразили транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 29 июля: «Север» выбивает ВСУ из Казачьей Лопани

Штурмовики Армии России продвигаются в Казачьей Лопани на севере Харьковской области. Некогда густонаселённый посёлок ВСУ превратили в крупный логистический центр.

— Противник не жалеет пехоты для удержания этого населённого пункта. Однако наши штурмовики каждый день продвигаются по улицам Казачьей Лопани, зачищая подвалы, а также ведут ожесточённые бои в прилегающих лесах, — передают авторы канала «Северный ветер».

Российские штурмовики и дроноводы проходят слаживание. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 29 июля: Группировка «Восток» окружила Долиновку

Освободив Коммунаровку, группировка войск «Восток» взяла под контроль территорию площадью больше четырёх квадратных километров. Бойцы ВС РФ продолжают проверять местность на присутствие малых групп противника, выявляя и уничтожая их дронами.

— Западнее Риздвянки наши штурмовики продвинулись в сторону Барвиновки. Также группировка «Восток» продвигается в окрестностях Новосёловки, Ровного, Копани и Лесного, — говорится в сообщении «Воин DV».

Кроме того, бойцы-дальневосточники блокировали Долиновку. Населённый пункт находится в полном окружении, а оставшийся гарнизон ВСУ лишён какого-либо снабжения.

— Подразделения «Востока» форсировали Верхнюю Терсу и наступают в сторону Широкого. Одновременно с этим авиация ВКС РФ и артиллерия бьют по позициям противника в Червоном Яру и Свободе, — рассказал военкор Александр Коц.

Карта СВО на 29 июля 2026 года

Карта СВО на 29 июля 2026 года. Армия России освободила Красный Кут на Краматорском направлении. © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Трамп и Зеленский поговорили за закрытыми дверями

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и в Белом доме встретился с президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили лицензирование производства ракет-перехватчиков для систем Patriot и дипломатические процессы. Встреча происходила за закрытыми дверями и продлилась час. Никаких совместных заявлений для СМИ сделано не было. Почти сразу же после этого Трамп принял премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Но Зеленский на этом не остановился — пошёл на похороны сенатора Линдси Грэма*, известного своей антироссийских позицией.

*Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 28 июля.

Авторы Артём Артёмов