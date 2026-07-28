Новости СВО 28 июля: Армия России освободила Торское и Коммунаровку, ВСУ оставляют Алексеево-Дружковку, Зеленский боится вступления Ирана в конфликт Оглавление Сумская область 28 июля: Армия России зачищает Писаревку и Рыжевку ДНР: Группа «Центр» освободила Торское Харьковская область 28 июля: «Запад» наступает на Червоный Став Днепропетровская область 28 июля: ВС РФ освободили Коммунаровку Карта СВО на 28 июля 2026 года Иран угрожает Киеву из-за удара по судну в Каспийском море В Сумской области авиация России зачищает Рыжевку, «Запад» продвигается к Червоному Ставу, группировка «Юг» зацепилась за окраины Дружковки — дайджест Life.ru. 27 июля, 21:07 Армия России продвигается в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 28 июля: Армия России зачищает Писаревку и Рыжевку

В районе Уланово авиация ВКС России уничтожила автомобильный мост через реку Локня. Для ударов по сооружению использовали планирующие авиабомбы.

— Уничтожение моста осложнит логистику противника в этом секторе, нарушив маршруты снабжения и затруднив перегруппировку сил, — сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

При зачистке Рыжевки бойцы группировки «Север» взяли в плен солдата 103-й бригады украинской теробороны. В окрестностях Хотени противник пытался атаковать позиции ВС РФ, но штурмовая группа ВСУ была замечена, а после уничтожена.

— Не прекращаются стрелковые бои в Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, окрестностях населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — поделились авторы ресурса «Северный ветер».

ДНР: Группа «Центр» освободила Торское

Торское в Краматорском районе перешло под контроль России. Село освободили силы группировки «Центр» ВС РФ. Населённый пункт примыкает к Приюту и Павловке, об освобождении которых сообщалось ранее.

— Тактически Торское — это тот самый прыжок из линии сёл на подступы к самой Дружковке. Дальше по логике продвижения — Райское и Новоигоровка, следом Алексеево-Дружковка, на южных окраинах которой «Юг» уже ведёт бои после Константиновки, — поделился военкор Александр Коц.

Таким образом, «Центр» заходит на Славянско-Краматорский узел ВСУ не в лоб — с юга, а с западного фаса — вдоль Казённого Торца, там, где линия противника рассчитана на оборону в другом направлении.

Группировка «Юг», освободив Константиновку, уже ведёт бои на окраине Дружковки. Сражения идут в прилегающих к городу населённых пунктах — Осыково и Алексеево-Дружковке. Первое село уже освобождено, но стоит подождать официальной информации от Минобороны, подчеркнул военный корреспондент Павел Кукушкин.

— Дружковка — не такой крупный город, как Константиновка, и не так насыщен промышленными предприятиями, которые ВСУ используют в качестве укреплений.

Потеря противником Дружковки — это наш выход с юга на Краматорск, — резюмировал Кукушкин.

Харьковская область 28 июля: «Запад» наступает на Червоный Став

На Рубцовском направлении подразделения Армии России продвигаются севернее села Дружелюбовка. Группировка «Запад» продолжает вытеснять ВСУ с господствующих высот восточнее Червоного Става, передают авторы канала «Оперативный простор».

— В Волчанском районе Харьковской области ВС РФ выдавливают противника в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке, — сообщает «Северный ветер».

Днепропетровская область 28 июля: ВС РФ освободили Коммунаровку

Группа «Восток» освободила Коммунаровку в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Штурмовики 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» прорвали оборону ВСУ и освободили село Коммунаровка (Христофоровка).

— В ходе продолжительных боёв подразделения группировки взяли под контроль район обороны противника площадью больше трёх квадратных километров. Занятый рубеж создаёт условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта СВО на 28 июля 2026 года

Карта СВО на 28 июля 2026 года. Армия России освободила Коммунаровку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Иран угрожает Киеву из-за удара по судну в Каспийском море

25 июля МИД Ирана сообщил, что ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Из-за удара, по информации ведомства, погиб один человек, ещё один пострадал.

В связи с инцидентом Исламская Республика оставляет за собой право на ответные меры в отношении Киева, сообщили в МИД Ирана.

— Исламская Республика Иран решительно защищает свою национальную безопасность и интересы и не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан, — сообщили в ведомстве.

«Ураганы» накрыли резервы ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал произошедшее и заявил, что Тегеран уже вовлечён в конфликт и выступает на стороне России. В качестве примера президент Украины привёл поставки дронов и передачу технологий на их производство. При этом Зеленский подчеркнул, что в вопросах с Ираном надо быть осторожнее.

— Иран нас уже атаковал, поставляя оружие России. Но мы должны быть осторожны. Мы должны сделать всё, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт. Но мы должны быть честны: иранцы и северокорейцы уже атаковали нас, — заявил Зеленский.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 27 июля.

Авторы Артём Артёмов