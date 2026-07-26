Сорокадневный план треснул по швам: как Россия душит врага, пока Зеленский считает дни до нашего «конца» Публицист и аналитик Александр Роджерс — о рекорде Рубио и Лаврова и как Россия выносит портовую инфраструктуру врага, пока Зеленский пророчит ей неделю. 26 июля, 07:32 Рекорд Лаврова и Рубио и плач Зеленского, пока Россия разносит врага. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Уходящая неделя была богатой на события. Саммит АСЕАН в Маниле сам по себе достаточно знаковое мероприятие, но на его полях ещё и произошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. В ходе которой выяснилось, что Дональд Трамп и Марко Рубио — не пацаны и за базар не отвечают. Извините, не удержался. На самом деле мы знали это и раньше.

Я получил часть стенограммы переговоров Лаврова и Рубио...

— Мистер Лавров, есть информация, что вы снабжаете иранский режим разведданными и ПВО.

— Мы просто посредники в мирном урегулировании, а не сторона конфликта.

— Чёрт...

Шутка (но это не точно).

Основные мероприятия, между тем, происходили не там. Всю неделю Вооружённые силы Российской Федерации выносили портовую инфраструктуру Украины и поражали идущие туда суда, устроив наглядную демонстрацию, что такое настоящая морская блокада (а не то, что Зеленский считал таковой). В том числе были повреждены одно турецкое и одно индийское судно, а на вялые протесты с их стороны было объявлено: «Нехай щастыть!» (насчёт отдельных букв в этом послании могу ошибаться).

В результате потоплено или повреждено почти 40 сухогрузов, а крупнейшая в мире компания грузоперевозок «Маерск» заявила, что «Вова Зеленский нам больше не друг». А если точнее, что больше не будет возить грузы на Украину в связи с высокой опасностью.

Украинский урожай зерновых и без того упал с 107 миллионов тонн в 2021 году до прогнозируемых примерно 60 миллионов тонн в этом году. Но в связи с дефицитом ГСМ, изъятием ТЦК трудоспособного населения из сельской местности, а теперь и морской блокадой — убирать его не только некому и нечем, но и не имеет смысла. Вывозить нельзя.

Даже если пытаться вывозить через Румынию (что существенно дороже и дольше), то уровень воды в Дунае и Днестре низкий из-за жары, а порт в Констанце имеет пропускную способность примерно в пять раз ниже (и у него своя загруженность есть), чем черноморские порты Украины.

При этом никто даже не думает начинать закупать газ и закачивать его в украинские ПГХ, чтобы готовиться к прохождению отопительного сезона. Денег нет, да и киевскому режиму откровенно плевать на подопытное население. Поэтому зима для «нерабов» будет не только голодной, но и холодной и тёмной.

Пафосно объявленное Зеленским «сорокадневное принуждение России к миру» явно пошло не по плану. В завершение недели продукция российского ВПК (в виде баллистических ракет) посетила выставку вооружений в окрестностях Киева, собрав там все призы. Уничтожены знаковые нацисты, высокопоставленные функционеры режима, представители иностранных военных компаний — в общем, люди не пострадали.

Россия наглядно демонстрирует, что её эскалационный потенциал несопоставимо превосходит все возможности не только Киева, но и Брюсселя, и что СВО — это действительно не война, а предыдущие слова Путина «Мы ещё даже не начинали» — чистая правда.

Думаю, однако, что не в коня корм — и киевские наркоманы, как и их европейские хозяева и кураторы, по-прежнему не смогут сделать из этого адекватных выводов. Поэтому СВО продолжится до достижения нужного для России результата (как это заявляли Путин и Лавров).

Тем временем на фоне невозможности контролировать ситуацию в Ормузском проливе, растущих цен на нефть, обрушения акций «Спейс Икс» и перспектив коллапса «пузыря ИИ» на фондовой бирже Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2028 году, нарушая тем самым 22-ю поправку в Конституцию (мне не жалко, я всё равно считаю её дурацкой). Главное — это отойти подальше и не мешать, а остальное Дональд сделает сам.

Когда будете это читать, то не забудьте, что России, по плану Зеленского, осталось всего чуть больше недели. А потом она обязательно сдастся. Но это не точно.

Авторы Александр Роджерс