Никогда не было — и вдруг опять: Запад ловят на вранье, Трамп забыл принять таблетки и кричит о краже выборов Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему любые соглашения с США ничего не стоят и как Трамп в очередной раз подтвердил это бредовым обращением. 18 июля, 21:25 Как Трамп снова «победил» Иран и пожаловался на «кражу» выборов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сейчас я перечислю ряд новостей последней недели, из которых выстраивается достаточно стройная и вполне однозначная картина.

Fox News и другие американские медиа вещают, что «президент США милостиво предложил Ирану условия урегулирования конфликта, позволявшие снять часть санкций и завершить противостояние, но авторитарные власти Ирана, которым наплевать на благосостояние своего народа, нарушили достигнутое соглашение, что привело к продолжению боевых действий и новым разрушительным обстрелам».

Хотя на самом деле именно США и Израиль нарушили достигнутый меморандум о взаимопонимании буквально на следующий день после его подписания, проводя обстрелы территории Ливана, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Практически одновременно с этим «Вашингтон таймс» публикует статью, в которой пишется, что «президент США милостиво предложил России условия урегулирования конфликта, позволявшие снять часть санкций и завершить противостояние, но авторитарные власти России, которым наплевать на благосостояние своего народа, выбрали продолжение войны на Украине».

Как видим, написано практически под копирку. На эту публикацию уже отреагировал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, подчеркнув, что Россия в Анкоридже согласилась с предложениями Трампа, но это именно американская сторона не соблюдает свою часть достигнутых договорённостей.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Фото © Life.ru.

В обоих случаях США сами нарушают достигнутые договорённости, но при этом пытаются перекладывать ответственность за это на другую сторону.

Как печально отметил подполковник Дэниел Дэвис в своём подкасте, «у США нет чести. Наше слово ничего не стоит».

Кстати, это именно в самих США авторитарный режим с явно выраженным культом личности (причём культ есть, а личности нет) и даже закосом под божественность. Так что не им учить нас не ковыряться в носу.

В пятницу, как бы для усиления и подтверждения этого вывода, с обращением к нации выступил традиционно забывший принять нужные таблетки (и наглотавшийся ненужных) президент США Дональд Трамп.

Значительная часть его выступления содержала обычную шелуху, которую он уже сто раз озвучивал, о том, как «США сейчас ***, как никогда ранее» (подставьте вместо звёздочек: сильны, богаты, успешны, горячи, привлекательны, безопасны и так далее). В общем, «США сейчас ВСЁ, как никогда ранее».

Но ради этого не имело смысла объявлять обращение к нации. Такое он и так каждый день врёт по поводу и без повода. Поэтому была и содержательная часть, ради которой всё и затевалось.

И в содержательной части Дональд «Я никогда не вру!» Трамп объявил о том… что выборы 2020 года были у него украдены! Как говорил уже неживой классик, «никогда не было, и вот опять».

Правда, в этот раз в его спиче был важный нюанс. В этот раз выборы у него украли не злые демократы, как ранее, а целая «ось зла», состоящая из Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и «группы внегосударственных акторов». Причём все они названы прямо — «адверсари», то есть «противники».

Таким нехитрым способом, как правильно отметил коллега Карманов, Трамп перекладывает ответственность за все провалы своего первого срока на то, что «я почти победил Китай, но тут они взяли и привели к власти Байдена, что их спасло» (что примерно так же близко к реальности, как я к центру галактики, причём не нашей, а соседней).

Из всего изложенного однозначно получается, что США:

— считают нас всех врагами;

— не собираются выполнять никаких заключённых договорённостей;

— перекладывают ответственность за нарушение ранее достигнутых соглашений на других.

Что прозрачно намекает на то, что я много лет твержу: никакие договоры с американцами (и Коллективным Западом в целом) не стоят бумаги, на которой написаны. И никакого смысла вести с ними переговоры (и тем более что-либо им ради этого уступать) попросту нет.

Авторы Александр Роджерс