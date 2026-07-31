Guardian: ВС РФ впервые поразили военный завод американской компании в Киеве

Российская баллистическая ракета впервые поразила объект американской компании на Украине – предприятие по производству беспилотников в Киеве. Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что ранее подобные удары по американским структурам на Украине не фиксировались.

По данным издания, речь идёт о заводе компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в американском штате Делавэр в 2023 году. Предприятие занималось выпуском высокоточных беспилотников с автономными системами наведения, которые должны были сохранять эффективность даже при воздействии российских средств радиоэлектронной борьбы.

«Похоже, это первый случай, когда Москва нацелилась на американскую компанию в ходе конфликта», – говорится в материале The Guardian.

Как отмечает газета, производимые на предприятии дроны использовали технологии искусственного интеллекта. Система позволяла аппарату самостоятельно выполнять финальный этап атаки после возможного нарушения связи с оператором. По данным СМИ, производство было ориентировано на создание беспилотников «глубокого поражения» с возможностью автономного наведения. Обстоятельства удара и масштабы повреждений предприятия официально не уточнялись.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ призвал западных союзников ускорить поставки систем ПВО. Киевский лидер заявил, что партнёры знают, какая помощь необходима Украине. Как указывали в Минобороны РФ, удары наносились по военным объектам и предприятиям в нескольких регионах Украины, включая Киев, Львовскую и Днепропетровскую области. В ведомстве также заявили о поражении объектов, связанных с поставками вооружений.