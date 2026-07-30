Зеленский вышел на связь с очередным «дай» после ударов ВС РФ
Зеленский потребовал от Запада срочных поставок ПВО после ночных ударов
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Киевский главарь Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров немедленно увеличить поставки средств противовоздушной обороны. Соответствующее заявление он сделал после ночной массированной атаки на украинские объекты.
«Все партнёры знают, как и чем они могут помочь», — написал он в социальных сетях.
По данным российского Минобороны, удары наносились по военным аэродромам и предприятиям в ряде областей. В числе поражённых целей — объекты в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Кроме того, как утверждается, под удар попали сухогрузы в порту Южный и у Одессы. В ведомстве заявили, что эти корабли использовались для доставки вооружений и военного имущества.
В атаке, по информации военных, применялось высокоточное оружие большой дальности с различных носителей, а также ударные беспилотники. Зеленский подчеркнул, что партнёры знают о существующих потребностях, и призвал их не затягивать с поставками.
Ранее министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по трём сухогрузам. Один из них находился в порту Южный и доставлял военный груз для ВСУ, а ещё два судна были поражены южнее и восточнее Одессы. В ведомстве уточнили, что последние перевозили вооружение и имущество в порты Одесса и Черноморск. Все цели были поражены в рамках боевой работы.
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