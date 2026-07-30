Киевский главарь Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров немедленно увеличить поставки средств противовоздушной обороны. Соответствующее заявление он сделал после ночной массированной атаки на украинские объекты.

«Все партнёры знают, как и чем они могут помочь», — написал он в социальных сетях.

По данным российского Минобороны, удары наносились по военным аэродромам и предприятиям в ряде областей. В числе поражённых целей — объекты в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Кроме того, как утверждается, под удар попали сухогрузы в порту Южный и у Одессы. В ведомстве заявили, что эти корабли использовались для доставки вооружений и военного имущества.

В атаке, по информации военных, применялось высокоточное оружие большой дальности с различных носителей, а также ударные беспилотники. Зеленский подчеркнул, что партнёры знают о существующих потребностях, и призвал их не затягивать с поставками.

Ранее министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по трём сухогрузам. Один из них находился в порту Южный и доставлял военный груз для ВСУ, а ещё два судна были поражены южнее и восточнее Одессы. В ведомстве уточнили, что последние перевозили вооружение и имущество в порты Одесса и Черноморск. Все цели были поражены в рамках боевой работы.