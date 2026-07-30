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30 июля, 07:10

ВС России 30 июля поразили три сухогруза с оружием и припасами для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Российские войска поразили три сухогруза в Одесской области и акватории у Одессы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 30 июля.

По данным ведомства, одно судно находилось в порту Южный. Утверждается, что оно доставило груз военного назначения для украинской армии.

«Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам», — говорится в сообщении Минобороны.

Утверждается, что эти суда перевозили вооружение и другое военное имущество в порты Одесса и Черноморск.

Украина теряет за каждый день блокады портов порядка $70 млн
Украина теряет за каждый день блокады портов порядка $70 млн

С 22 июля движение судов в портах Большой Одессы фактически остановилось после серии ударов по инфраструктуре. Из-за приостановки страхования военных рисков Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки, а быстро заменить морские маршруты другими видами транспорта невозможно.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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