ВС России 30 июля поразили три сухогруза с оружием и припасами для ВСУ

Российские войска поразили три сухогруза в Одесской области и акватории у Одессы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 30 июля.

По данным ведомства, одно судно находилось в порту Южный. Утверждается, что оно доставило груз военного назначения для украинской армии.

«Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам», — говорится в сообщении Минобороны.

Утверждается, что эти суда перевозили вооружение и другое военное имущество в порты Одесса и Черноморск.

С 22 июля движение судов в портах Большой Одессы фактически остановилось после серии ударов по инфраструктуре. Из-за приостановки страхования военных рисков Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки, а быстро заменить морские маршруты другими видами транспорта невозможно.