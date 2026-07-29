Украина теряет за каждый день блокады портов порядка $70 млн

Масштабные атаки на портовую инфраструктуру парализовали работу ключевых терминалов в Большой Одессе. С 22 июля ни одно судно не заходило в порты региона, а за первые две недели месяца российские силы нанесли 23 удара по объектам портовой инфраструктуры. Это привело к тому, что страховые компании приостановили оформление полисов военного риска, фактически остановив судоходство. Такой информацией делится «Экономическая правда».

Потери украинской экономики от этой блокады колоссальны. Ежедневно страна недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки, поскольку через одесские порты проходило примерно две трети всего украинского экспорта — только в июне ежедневные отгрузки через них достигали этой суммы.

Проблема усугубляется тем, что заменить морской маршрут быстро невозможно. Пропускная способность портов Большой Одессы составляет 7,4 миллиона тонн грузов в месяц, тогда как все альтернативные пути — дунайские терминалы, железная дорога и автомобильный транспорт — суммарно могут обеспечить лишь около 3 миллионов тонн.

Ранее в результате атаки на порт Одесса был уничтожен резервуар, предназначенный для хранения горюче-смазочных материалов, которые использовались подразделениями противника. Аналогичная участь постигла объекты в порту Южный. Там зафиксировано попадание по двум сухогрузам, которые доставили грузы военного назначения.