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29 июля, 05:32

Ночь огненного шторма: Русские Герани сожгли логистику ВСУ в Николаеве

ВС РФ поразили склады ГСМ в порту Николаев ночью 29 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В ночь на 29 июля и накануне вечером Вооружённые Силы Российской Федерации атаковали морские гавани Украины и суда, которые перевозят грузы в интересах киевского режима. Основной целью операции стала инфраструктура в Николаеве.

В результате налёта БПЛА на государственном предприятии «Николаевский морской торговый порт» зафиксированы попадания. Поражены объекты, где хранилось снаряжение военного назначения.

Также под прицелом оказались резервуары с горюче-смазочными материалами. Данное топливо предназначалось для обеспечения нужд украинских формирований.

Атаки на логистические узлы продолжаются в рамках стратегии по лишению противника ресурсной базы. Военные ведомства подтвердили выполнение поставленных задач.

Три порта за раз: что стало целью высокоточных ударов в Одессе, Черноморске и Николаеве
Три порта за раз: что стало целью высокоточных ударов в Одессе, Черноморске и Николаеве

Минобороны России ранее отчиталось об успешном поражении целей, связанных с военным снабжением украинской армии. Под удар попали портовые мощности в Николаеве, где были ликвидированы перевалочные базы и запасы топлива. Также в ходе морской операции был выведен из строя сухогруз, перевозивший продукцию военного назначения в направлении Одессы и Черноморска.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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