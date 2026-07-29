Ночь огненного шторма: Русские Герани сожгли логистику ВСУ в Николаеве

В ночь на 29 июля и накануне вечером Вооружённые Силы Российской Федерации атаковали морские гавани Украины и суда, которые перевозят грузы в интересах киевского режима. Основной целью операции стала инфраструктура в Николаеве.

В результате налёта БПЛА на государственном предприятии «Николаевский морской торговый порт» зафиксированы попадания. Поражены объекты, где хранилось снаряжение военного назначения.

Также под прицелом оказались резервуары с горюче-смазочными материалами. Данное топливо предназначалось для обеспечения нужд украинских формирований.

Атаки на логистические узлы продолжаются в рамках стратегии по лишению противника ресурсной базы. Военные ведомства подтвердили выполнение поставленных задач.

Минобороны России ранее отчиталось об успешном поражении целей, связанных с военным снабжением украинской армии. Под удар попали портовые мощности в Николаеве, где были ликвидированы перевалочные базы и запасы топлива. Также в ходе морской операции был выведен из строя сухогруз, перевозивший продукцию военного назначения в направлении Одессы и Черноморска.