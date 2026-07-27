Три порта за раз: что стало целью высокоточных ударов в Одессе, Черноморске и Николаеве
ВС РФ 27 июля нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999
Российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 27 июля.
В Одесском порту поражены объекты перевалочного комплекса, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
В Черноморске под удар попали резервуары с ГСМ, которые, согласно сообщению ведомства, предназначались для обеспечения ВСУ.
В Николаевском порту поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.
В Минобороны РФ заявили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
Напомним, в июле Вооружённые силы России нанесли серию массированных ударов по портовой инфраструктуре на юге Украины, используемой для логистики ВСУ, поразив объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный, Николаев и Измаил, включая склады с военными грузами и горюче-смазочными материалами, а также транспортные суда. По данным Минобороны РФ и российских СМИ, атаки, проводившиеся высокоточным оружием и ударными БПЛА, привели к уничтожению резервуаров с ГСМ, объектов логистических центров и складов военного имущества. За неделю с 18 по 24 июля было поражено 27 морских судов, задействованных в интересах украинской армии. Целями ударов являлись как портовая инфраструктура для разгрузки и хранения грузов военного назначения, так и сами суда, доставлявшие вооружение и технику.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.