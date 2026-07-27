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27 июля, 13:51

Пришло возмездие: В Польше объяснили, почему иностранцы бросили черноморские порты Украины

Mysl Polska: Россия заблокировала работу украинских портов на Чёрном море

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия заблокировала украинские порты в Чёрном море: иностранные суда прекратили заходы в Одессу, Черноморск и Южный. Об этом пишет польское издание Myśl Polska со ссылкой на данные украинской стороны.

По информации Администрации морских портов Украины, сейчас в трёх портах нет ни одного иностранного судна. Как заявлял министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, судовладельцы самостоятельно решили временно приостановить заходы из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

При этом ещё недавно в украинские порты ежедневно заходили по четыре-пять судов. Теперь движение фактически остановлено. Примечательно, что украинские власти официально не вводили ограничений для морского транспорта.

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Ситуация также затронула датскую судоходную компанию Maersk. Перевозчик приостановил операции в Черноморске, а один из его кораблей уже перенаправили в румынскую Констанцу. Остальные суда, направлявшиеся в украинский порт, также планируют отправлять в Румынию.

На этом фоне исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерении обратиться в ООН с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности. Киев обвиняет Россию в систематических ударах по портовой инфраструктуре Одесской области и называет происходящее «целенаправленным экономическим и гуманитарным террором».

При этом Myśl Polska обращает внимание на более широкий контекст происходящего. По версии издания, нынешние удары России стали ответом на серию атак украинских беспилотников по российскому торговому судоходству и портовой инфраструктуре в Чёрном и Азовском морях.

«Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам, и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Чёрном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие», — говорится в публикации.

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В результате противостояние вокруг морских маршрутов привело к фактической остановке заходов иностранных судов в ключевые украинские порты. Если ситуация сохранится, это может серьёзно осложнить морскую логистику Украины и вынудить перевозчиков использовать альтернативные маршруты через Румынию.

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Никита Никонов
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