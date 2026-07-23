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23 июля, 09:09

Море закрыто: Судовладельцы больше не заходят в украинские порты

Министр Высоцкий: С 22 июля приостановлен заход грузовых судов в порты Украины

Обложка © ТАСС / Juliane Sonntag

Обложка © ТАСС / Juliane Sonntag

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил об остановке приёма грузового флота в морских гаванях страны. Эту информацию распространило агентство «Укринформ».

Перерыв в навигации наступил 22 июля. Днём ранее к терминалам ещё направлялись четыре или пять судов, однако за следующие сутки движение прекратилось. Чиновник подчеркнул, что Киев не вводил ограничений — это инициатива владельцев кораблей.

Правительство пытается найти выход из создавшегося положения. Подробностей о возможных сроках восстановления судозаходов министр не привел.

Ранее в Минобороны России заявляли об огневом поражении причальной инфраструктуры, задействованной в военных поставках для ВСУ. На этом фоне крупнейший в мире датский перевозчик Maersk уведомил о заморозке операций с одесским портом Черноморск. Грузопотоки решено переориентировать на румынскую Констанцу.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* уточнил масштаб ситуации. По его данным, 22 июля одесский порт впервые с лета 2022 года не обработал ни одного судна ни на вход, ни на выход.

Одесская мастерская БПЛА для ВСУ превратилась в пепел после российского удара
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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Никита Никонов
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