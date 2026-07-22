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22 июля, 13:01

Maersk прекращает работу с портом Одессы из-за ударов ВС РФ

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk сообщил о приостановке работы в порте Одессы из-за усиления ударов ВС РФ по инфраструктуре.

В заявлении Maersk говорится, что суда будут перенаправлять в румынский порт Констанца.

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Напомним, что ВС РФ практически ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре Одесской области и по судам, которые доставляют грузы в интересах ВСУ. Так, 22 июля, в порту Одессы были атакованы объекты, используемые для разгрузки и хранения военных поставок, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

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Александра Вишнякова
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