Maersk прекращает работу с портом Одессы из-за ударов ВС РФ
Обложка © ТАСС / Zuma
Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk сообщил о приостановке работы в порте Одессы из-за усиления ударов ВС РФ по инфраструктуре.
В заявлении Maersk говорится, что суда будут перенаправлять в румынский порт Констанца.
Напомним, что ВС РФ практически ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре Одесской области и по судам, которые доставляют грузы в интересах ВСУ. Так, 22 июля, в порту Одессы были атакованы объекты, используемые для разгрузки и хранения военных поставок, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.