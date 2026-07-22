Maersk прекращает работу с портом Одессы из-за ударов ВС РФ

Напомним, что ВС РФ практически ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре Одесской области и по судам, которые доставляют грузы в интересах ВСУ. Так, 22 июля, в порту Одессы были атакованы объекты, используемые для разгрузки и хранения военных поставок, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.