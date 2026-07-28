Вооруженные Силы России продолжают системное огневое воздействие на вражескую военную логистику. В течение дня основные усилия были сосредоточены на морской компоненте противника.

В порту Николаева высокоточным оружием нанесён точный удар по ключевым объектам инфраструктуры. Поражению подвергся крупный перевалочный комплекс, который противник активно задействовал для приема и складирования зарубежных вооружений. Кроме того, полностью выгорели массивные резервуары, заполненные топливом для нужд группировки украинских войск.

Целеуказание осуществлялось с применением современных разведывательных средств. Для гарантированного уничтожения материальных ценностей использовались барражирующие боеприпасы и многоцелевые ударные беспилотники, подтвердившие свою высокую эффективность при работе по защищенным площадным целям.

Одновременно была пресечена попытка переброски техники по воде. На переходе морем в одиннадцати километрах восточнее Одессы российские операторы БПЛА перехватили гражданское судно. Следовавший под флагом иностранного государства транспорт класса «сухогруз» перевозил партии смертоносных грузов.

Маршрут морского транспорта вел его в сторону одесских гаваней. Судно направлялось в порты Одесса и Черноморск, выполняя роль плавучего арсенала. Доставка боеприпасов и военной аппаратуры киевскому режиму была сорвана в нейтральных водах.

В результате прямого попадания бортовых беспилотников транспортное средство потеряло ход. Оно получило критические повреждения корпуса, что исключает возможность дальнейшего самостоятельного передвижения или разгрузки опасного содержимого.

Данная операция существенно ограничивает возможности противника по восполнению потерь на передовой. Блокирование морских путей вынуждает логистическое командование ВСУ искать более долгие и уязвимые наземные маршруты доставки западного оружия.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. В Одесском порту поражены объекты перевалочного комплекса, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. В Черноморске под удар попали резервуары с ГСМ, которые предназначались для обеспечения ВСУ. В Николаевском порту поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.