Морские цели под ударом: «Герань-4» поразила сухогрузы в порту Николаева

Российские военные поразили два судна типа «сухогруз» в порту Николаева. Об этом 28 июля сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесён в течение 27 июля расчётами реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер». В Минобороны заявили, что обе намеченные цели были успешно поражены.

Ведомство также распространило кадры применения беспилотников и поражения судов.

Назначение сухогрузов и характер перевозившихся ими грузов в сообщении не уточняются. Данные о последствиях удара и возможных пострадавших также не приводятся. Независимого подтверждения представленной Минобороны информации на момент публикации нет.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. В Одесском порту поражены объекты перевалочного комплекса, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. В Черноморске под удар попали резервуары с ГСМ, которые предназначались для обеспечения ВСУ. В Николаевском порту поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.