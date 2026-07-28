Снабжение прервано: Удар по Николаеву лишил ВСУ западной техники

Российские войска утром 28 июля нанесли удары по двум судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах Вооружённых сил Украины.

Ударные беспилотники поразили балкер в северо-западной части Чёрного моря. Как утверждает российское военное ведомство, судно перевозило военный груз для ВСУ.

Ещё одной целью стало килекторное судно, находившееся в порту Николаева. Подробности о последствиях ударов и состоянии экипажей не приводятся.

В Минобороны заявили, что российские силы продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации нет.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. В Одесском порту поражены объекты перевалочного комплекса, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. В Черноморске под удар попали резервуары с ГСМ, которые предназначались для обеспечения ВСУ. В Николаевском порту поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.