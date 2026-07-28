В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждена инфраструктура, под Сумами — АЗС

В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной администрации Иван Федоров. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.

Пресс-служба полиции Украины сообщила о повреждениях двух автозаправочных станций, предприятия и складов в Сумской области на севере страны. Ночью сообщалось о взрыве в Сумах.

Украинских военных 100-й отдельной мехбригады Вооружённых сил Украины, понёсшей потери в районе Константиновки в ДНР, перебросили в Волчанский район Харьковской области. Согласно источнику, Генштаб Вооружённых сил Украины перебросил часть омбр, которые выжили в боях в районе Константиновки. При этом подробности о сроках переброски подразделения и количестве направленных бойцов не приводятся.