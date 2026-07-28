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27 июля, 22:57

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Повторный взрыв раздался в Сумах во время действия воздушной тревоги. Информацию о происшествии передал украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах снова был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

В этот момент сигнал тревоги продолжал действовать в нескольких районах Сумской области. Это следует из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

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Ранее российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. В Одесском порту поражены объекты перевалочного комплекса, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. В Черноморске под удар попали резервуары с ГСМ, которые предназначались для обеспечения ВСУ. В Николаевском порту поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

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Антон Голыбин
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