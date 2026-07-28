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Специальная военная операция

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28 июля, 04:21

ВСУ перебросили выживших под Константиновкой солдат в Харьковскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Украинских военных 100-й отдельной мехбригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), понёсшей потери в районе Константиновки в ДНР, перебросили в Волчанский район Харьковской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, Генштаб Вооружённых сил Украины перебросил часть омбр, которые выжили в боях в районе Константиновки. При этом подробности о сроках переброски подразделения и количестве направленных бойцов не приводятся.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные ликвидируют скопления украинских бойцов в так называемых «карманах» к востоку от ранее освобождённой Константиновки. Это создаёт условия для дальнейшего продвижения на Дружковско-Краматорском направлении.

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Тимур Хингеев
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