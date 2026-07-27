Российские войска зачищают «карманы» с ВСУ восточнее Константиновки

Российские военные ликвидируют скопления украинских бойцов в так называемых «карманах» к востоку от ранее освобождённой Константиновки. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС «Вести»

По его словам, это создаёт условия для дальнейшего продвижения на дружковско-краматорском направлении.

«Важнейшей задачей на сегодня являются контроль над флангами города [Константиновка] и ликвидация так называемых «карманов», где вклиниваются боевики, как раз восточнее Константиновки», — сказал он.

Напомним, 3 июля 2026 года Владимиру Путину доложили о взятии Константиновки. Город освобождали с осени 2025 года. Доклад прозвучал во время визита президента на один из пунктов управления группировки войск в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» за сутки продвинулись сразу на 21 участке фронта в Сумском районе. Штурмовые группы вели бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, а также в Новой Сечи и Хотени. В Добропольском районе ДНР 76-я дивизия ВДВ освободила Шевченко.