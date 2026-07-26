ВС России поразили порт Черноморск и три балкера, перевозившие грузы ВСУ

В течение дня российские Вооружённые силы продолжали наносить удары по портам и судам, задействованных в снабжении ВСУ. В копилке ракетчиков и дроноводов — цели в Черноморске под Одессой и сразу три балкера, которые перевозили военные грузы. Об этом сообщило Минобороны.