ВС России поразили порт Черноморск и три балкера, перевозившие грузы ВСУ
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В течение дня российские Вооружённые силы продолжали наносить удары по портам и судам, задействованных в снабжении ВСУ. В копилке ракетчиков и дроноводов — цели в Черноморске под Одессой и сразу три балкера, которые перевозили военные грузы. Об этом сообщило Минобороны.
«В порту «Черноморск» [поражён] контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее н.п. Одесса) морское судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов; два судна типа «балкер», осуществлявшие доставку военных грузов», — рассказали в военном ведомстве.
Ранее Минобороны показало видео из освобождённого Шевченко в ДНР. Перед началом действий российские подразделения провели воздушную разведку и выявили замаскированные позиции и места сосредоточения резервов противника.
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