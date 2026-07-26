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Специальная военная операция

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26 июля, 16:43

ВС России поразили порт Черноморск и три балкера, перевозившие грузы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

В течение дня российские Вооружённые силы продолжали наносить удары по портам и судам, задействованных в снабжении ВСУ. В копилке ракетчиков и дроноводов — цели в Черноморске под Одессой и сразу три балкера, которые перевозили военные грузы. Об этом сообщило Минобороны.

«В порту «Черноморск» [поражён] контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее н.п. Одесса) морское судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов; два судна типа «балкер», осуществлявшие доставку военных грузов», — рассказали в военном ведомстве.

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Ранее Минобороны показало видео из освобождённого Шевченко в ДНР. Перед началом действий российские подразделения провели воздушную разведку и выявили замаскированные позиции и места сосредоточения резервов противника.

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Матвей Константинов
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