Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

Зачистка села Шевченко в ДНР. Видео © MAX / Минобороны России

Военные группировки «Центр» взяли под контроль район обороны украинских подразделений в районе Шевченко в ДНР. После этого территория была очищена от находившихся там военнослужащих ВСУ. Перед началом действий российские подразделения провели воздушную разведку. С её помощью удалось выявить замаскированные позиции и места сосредоточения резервов противника.

Обнаруженные цели были поражены силами подразделений войск беспилотных систем и артиллерии. В результате были уничтожены выявленные позиции и подходящие резервы.

Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по объектам, связанным с обеспечением украинских подразделений. Под поражение попали центры военной логистики, предприятия по производству дальнобойных беспилотников и места хранения таких аппаратов.