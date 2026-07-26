Шевченко вернулся под контроль: Минобороны показало кадры зачистки села в ДНР
Минобороны показало видео освобождения Шевченко в ДНР
Зачистка села Шевченко в ДНР. Обложка © MAX / Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
Зачистка села Шевченко в ДНР. Видео © MAX / Минобороны России
Военные группировки «Центр» взяли под контроль район обороны украинских подразделений в районе Шевченко в ДНР. После этого территория была очищена от находившихся там военнослужащих ВСУ. Перед началом действий российские подразделения провели воздушную разведку. С её помощью удалось выявить замаскированные позиции и места сосредоточения резервов противника.
Обнаруженные цели были поражены силами подразделений войск беспилотных систем и артиллерии. В результате были уничтожены выявленные позиции и подходящие резервы.
Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по объектам, связанным с обеспечением украинских подразделений. Под поражение попали центры военной логистики, предприятия по производству дальнобойных беспилотников и места хранения таких аппаратов.
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