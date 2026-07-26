Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 09:13

Шевченко перешло под контроль Армии России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике перешёл под контроль российских войск. Об этом доложило Минобороны РФ в сводке 26 июля.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шевченко», — отчиталось МО.

Российские войска освободили Белицкое в ДНР
Российские войска освободили Белицкое в ДНР

А за прошлую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО. Это Ленина (Мирное) и Белицкое ДНР, Благодатное Запорожской области и Вольное Днепропетровской области, Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино Харьковской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar