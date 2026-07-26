Шевченко перешло под контроль Армии России

Населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике перешёл под контроль российских войск. Об этом доложило Минобороны РФ в сводке 26 июля.

А за прошлую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО. Это Ленина (Мирное) и Белицкое ДНР, Благодатное Запорожской области и Вольное Днепропетровской области, Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино Харьковской области.