Шевченко перешло под контроль Армии России
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Населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике перешёл под контроль российских войск. Об этом доложило Минобороны РФ в сводке 26 июля.
«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шевченко», — отчиталось МО.
А за прошлую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО. Это Ленина (Мирное) и Белицкое ДНР, Благодатное Запорожской области и Вольное Днепропетровской области, Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино Харьковской области.
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