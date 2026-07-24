За неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов
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За минувшую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом сообщило Минобороны.
Так, освобождены Ленина (Мирное) и Белицкое Донецкой Народной Республики, Благодатное Запорожской области и Вольное Днепропетровской области.
Взяты под контроль Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино Харьковской области.
Ранее ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Также поражены места сборки и складирования ударных БПЛА большой дальности.
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