За неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов

За минувшую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом сообщило Минобороны.

Так, освобождены Ленина (Мирное) и Белицкое Донецкой Народной Республики, Благодатное Запорожской области и Вольное Днепропетровской области.

Взяты под контроль Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино Харьковской области.

Ранее ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Также поражены места сборки и складирования ударных БПЛА большой дальности.