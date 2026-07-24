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24 июля, 09:27

ВС РФ освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Населённые пункты находятся на востоке региона. Боевую задачу выполнили подразделения группы войск «Север», уточнили в военном ведомстве.

Новости СВО 24 июля: ВС РФ освободили Белицкое и прорвали фронт под Запорожьем, Киев паникует из-за ударов России по портам
Новости СВО 24 июля: ВС РФ освободили Белицкое и прорвали фронт под Запорожьем, Киев паникует из-за ударов России по портам

А накануне ВС РФ освободили Белицкое — важный населённый пункт между Красноармейском и Добропольем. Его взяли под контроль подразделения группировки «Центр».

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Юрий Лысенко
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