Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Населённые пункты находятся на востоке региона. Боевую задачу выполнили подразделения группы войск «Север», уточнили в военном ведомстве.

А накануне ВС РФ освободили Белицкое — важный населённый пункт между Красноармейском и Добропольем. Его взяли под контроль подразделения группировки «Центр».