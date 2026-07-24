ВС РФ освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
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Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Населённые пункты находятся на востоке региона. Боевую задачу выполнили подразделения группы войск «Север», уточнили в военном ведомстве.
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А накануне ВС РФ освободили Белицкое — важный населённый пункт между Красноармейском и Добропольем. Его взяли под контроль подразделения группировки «Центр».
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