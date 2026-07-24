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24 июля, 09:36

Предприятия ВПК в Киеве и логистические центры стали мишенями для ударов ВС РФ

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

В течение недели российские военные наносили удары по ключевым объектам военной инфраструктуры украинских формирований в столице и прилегающих районах. В числе поражённых целей — оборонные заводы, логистические узлы, а также объекты энергетического и транспортного секторов, задействованные для нужд ВСУ.

Под удары также попали места сборки и складирования ударных беспилотников большой дальности, производственные линии по выпуску безэкипажных катеров, арсеналы с боеприпасами и временные базы, где размещались украинские военнослужащие и иностранные наёмники. Атаки осуществлялись планомерно на протяжении семи дней, что серьёзно осложнило работу оборонной промышленности и тылового обеспечения противника. Российские подразделения продолжают целенаправленно ослаблять военный потенциал Киева, нарушая его способность перебрасывать резервы и пополнять запасы вооружений.

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Ранее в Минобороны РФ отчитались о работе ПВО за минувшую неделю: перехвачено 5249 украинских беспилотников самолётного типа. Помимо дронов, в список поражённых целей вошли 13 крылатых ракет «Фламинго», 2 ракеты «Нептун», 71 авиабомба и 23 снаряда для РСЗО HIMARS. Беспилотники традиционно заняли основную долю в общем числе сбитых воздушных объектов.

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Александра Мышляева
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