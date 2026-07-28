Боец Кошелев рассказал о маскировке ВСУ магнитных мин под кусты

Украинские военнослужащие стали применять маскировку магнитных мин под объекты растительности. Об этом сообщил оператор БПЛА 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Андрей Кошелев.

По его словам, для этого используется обычная пластиковая бутылка, внутрь которой помещается магнитная мина. Снаружи к ёмкости скотчем крепят ветки, благодаря чему устройство становится похожим на небольшой куст или дерево. Кошелев рассказал, что подобные замаскированные боеприпасы сложно заметить при передвижении по местности.

Также военнослужащий заявил, что для установки мин украинская сторона применяет тяжёлые гексакоптеры «Баба-яга». Он добавил, что эти беспилотники являются одной из целей для расчётов. Он также перечислил другие мины, которые используются Вооружённые силы Украины: «лепесток», «карандаш», «пряник» и противотанковые мины.

Ранее группа мирных жителей, которую российские военные вывозили из Константиновки, попала под удар FPV-дронов Вооружённых сил Украины. Эвакуация проходила в рамках гуманитарной операции с участием военнослужащих 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса и бойцов 1442-го мотострелкового полка. В момент выхода людей из опасной зоны был нанесён удар беспилотниками. В группе находились семь человек — пятеро взрослых и двое подростков. После произошедшего двоим жителям потребовалась медицинская помощь, она была оказана военными на месте.