Заявления Киева о потерях российской стороны расходятся с результатами обменов телами погибших. Такую оценку дал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Дипломат указал на разницу между публичными утверждениями украинских политиков и числом останков, которые Киев передаёт Москве. По его мнению, Украина использовала бы обмены для подтверждения своих данных, если бы располагала заявленным количеством тел российских военных.

«Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза. Но они не в состоянии этого сделать», — сказал Мирошник.

Посол также заявил о крупных потерях украинской стороны. Он отметил, что представители Киева говорят о большом числе погибших российских военнослужащих, но не предъявляют подтверждений и ссылаются на военную тайну.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина передают друг другу равное число военнопленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что после её назначения домой вернулись 550 российских военнослужащих. Москва передала Киеву такое же число украинских военных. Основную работу по обменам проводят Минобороны и профильные спецслужбы, а институт уполномоченного также участвует в процессе.