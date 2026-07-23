Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние два месяца увеличили число ударов по гражданским объектам. За три месяца атаки затронули 42 российских региона. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет газета «Известия».

По подсчётам дипломата, в последние недели мая украинские военные применили немногим более 4 тыс. беспилотников. За прошедшую неделю этот показатель превысил 7 тыс. аппаратов. Мирошник связал рост числа атак с увеличением западных поставок беспилотников разных типов. По его словам, украинские военные используют их для ударов на большом расстоянии за пределами зоны специальной военной операции.

За последнюю неделю при атаках пострадали 433 мирных жителя. Ранения получили 364 человека, ещё 69 погибли. Больше всего таких случаев зафиксировали в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Московской областях.

«К сожалению, эта неделя принесла «рекорд». С начала года у нас самое большое количество пострадавших гражданских жителей и количество прилётов по гражданскому населению», — сказал Мирошник.

Чаще всего удары приходились по жилым домам, школам, больницам и объектам энергетики. Под атаки также попадал гражданский транспорт.

Ранее Мирошник сообщил, что Киев получит отдельный «сюрприз» за попытку устроить масштабный налёт дронов на Москву. По его словам, Владимир Зеленский при поддержке Запада вновь стремился продемонстрировать способность нанести России ущерб, однако задуманного результата добиться не удалось.