«Будет отдельная благодарность»: В МИД обещают наказать Киев за налёт дронов на Москву
Мирошник пообещал Киеву ответ после атаки дронов ВСУ на Москву
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Киев получит отдельный «сюрприз» за попытку устроить масштабный налёт дронов на Москву. Об этом у себя в телеграм-канале заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
По его словам, Владимир Зеленский при поддержке Запада вновь стремился продемонстрировать способность нанести России ущерб, однако задуманного результата добиться не удалось.
«400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, но наши ПВО её разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — отметил Мирошник.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 20 июля столичный регион атаковали более 400 вражеских беспилотников. Основную часть аппаратов перехватили на дальних рубежах, ещё 85 уничтожили при подлёте к Москве. Шестерых пострадавших с минно-взрывными травмами доставили в Домодедовскую больницу.
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