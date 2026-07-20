Киев получит отдельный «сюрприз» за попытку устроить масштабный налёт дронов на Москву. Об этом у себя в телеграм-канале заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, Владимир Зеленский при поддержке Запада вновь стремился продемонстрировать способность нанести России ущерб, однако задуманного результата добиться не удалось.

«400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, но наши ПВО её разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — отметил Мирошник.