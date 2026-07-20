СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки дронов на Москву

Следственный комитет РФ начал расследование атаки дронов ВСУ в Московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Главное следственное управление СК РФ квалифицировало действия украинских военных как террористический акт (ст. 205 УК РФ).

В результате налёта БПЛА пострадали мирные жители, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Следствие намерено дать полную уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к нападению на гражданское население.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершённой вооружёнными формированиями Украины в Московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года», — отметила Петренко.