Лантратова заявила о равном обмене пленными с Украиной

Россия и Украина передают друг другу равное количество военнопленных в ходе обменов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, пишет ТАСС.

Лантратова уточнила, что с момента её назначения российская сторона вернула домой 550 военнослужащих. Столько же украинских бойцов передали Киеву. Она подчеркнула, что в обмене военнопленными ключевую роль выполняют министерство обороны и профильные спецслужбы. Институт уполномоченного по правам человека также участвует в этом процессе. По словам омбудсмена, в обмене гражданскими главная задача лежит на институтах омбудсменов.

Она назвала обмен военнопленными важным и непростым направлением работы. Лантратова отметила, что тема Донбасса ей близка. Впервые она приехала в регион в 2014 году как волонтёр и правозащитница. Омбудсмен видела своими глазами, как в подвалах находились дети, велась стрельба и героически работали учителя.

«Для меня тема Донбасса очень близка. Впервые на Донбасс я приехала в 2014 году, будучи ещё волонтёром, правозащитницей, мамой, добровольцем. Я видела своими глазами, как в подвалах находятся дети, какая идёт стрельба, в какой ситуации героически работают учителя. Потому что, на самом деле, мало кто об этом либо знает, либо помнит о том, как тогда во время обстрелов учителя продолжали образовательный процесс прямо в подвалах. И в тот период мы начали работу с Елизаветой Петровной Глинкой, доктором Лизой, и стали вывозить детей из зоны боевых действий», — сказала она.

На тот момент удалось вывезти на территорию России 2700 матерей и детей, включая 128 больных и раненых детей. Лантратова подчеркнула, что эта работа остаётся важной частью гуманитарной миссии.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. Они могут выехать через российскую границу. Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. В качестве примера она привела пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома. По словам Лантратовой, наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником. Она также рассказала о гражданах Украины, которые находились на российской территории и хотели вернуться домой, — российская сторона организовала их передачу.