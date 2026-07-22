Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 05:02

Лантратова заявила о равном обмене пленными с Украиной

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Россия и Украина передают друг другу равное количество военнопленных в ходе обменов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, пишет ТАСС.

Лантратова уточнила, что с момента её назначения российская сторона вернула домой 550 военнослужащих. Столько же украинских бойцов передали Киеву. Она подчеркнула, что в обмене военнопленными ключевую роль выполняют министерство обороны и профильные спецслужбы. Институт уполномоченного по правам человека также участвует в этом процессе. По словам омбудсмена, в обмене гражданскими главная задача лежит на институтах омбудсменов.

Она назвала обмен военнопленными важным и непростым направлением работы. Лантратова отметила, что тема Донбасса ей близка. Впервые она приехала в регион в 2014 году как волонтёр и правозащитница. Омбудсмен видела своими глазами, как в подвалах находились дети, велась стрельба и героически работали учителя.

«Для меня тема Донбасса очень близка. Впервые на Донбасс я приехала в 2014 году, будучи ещё волонтёром, правозащитницей, мамой, добровольцем. Я видела своими глазами, как в подвалах находятся дети, какая идёт стрельба, в какой ситуации героически работают учителя. Потому что, на самом деле, мало кто об этом либо знает, либо помнит о том, как тогда во время обстрелов учителя продолжали образовательный процесс прямо в подвалах. И в тот период мы начали работу с Елизаветой Петровной Глинкой, доктором Лизой, и стали вывозить детей из зоны боевых действий», — сказала она.

На тот момент удалось вывезти на территорию России 2700 матерей и детей, включая 128 больных и раненых детей. Лантратова подчеркнула, что эта работа остаётся важной частью гуманитарной миссии.

Омбудсмен Лантратова раскрыла детали подготовки нового обмена пленными
Омбудсмен Лантратова раскрыла детали подготовки нового обмена пленными

Ранее Яна Лантратова сообщила, что Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. Они могут выехать через российскую границу. Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. В качестве примера она привела пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома. По словам Лантратовой, наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником. Она также рассказала о гражданах Украины, которые находились на российской территории и хотели вернуться домой, — российская сторона организовала их передачу.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Яна Лантратова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar