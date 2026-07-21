Омбудсмен Лантратова раскрыла детали подготовки нового обмена пленными

Россия и Украина готовят новый обмен пленными, в который могут войти как военнослужащие, так и гражданские лица. Сейчас стороны работают над формированием и согласованием списков, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, подготовка к процедуре находится на активной стадии, однако конкретные сроки пока не называются. Такое решение связано с необходимостью не допустить срыва договорённостей.

«Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это», – заявила Лантратова в интервью ТАСС.

Она отметила, что тема обмена остаётся одной из самых болезненных для семей, которые ждут возвращения своих близких. По словам омбудсмена, в её адрес ежедневно поступают многочисленные обращения от родственников военнослужащих и гражданских лиц.

«Вы себе не представляете, какое количество сообщений мне приходит на телефон. «А мой муж, он попал в этот список? А мой ребенок попал?» Постоянно с командой мы ведём приёмы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать людей из регионов», – рассказала Лантратова.

Ранее Яна Лантратова уже подтверждала, что в новый готовящийся список на обмен с Украиной должны войти не только военнослужащие, но и гражданские лица. Омбудсмен отметила, что стороны продолжают согласовывать детали будущей процедуры.