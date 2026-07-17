«Потрясает своим цинизмом»: Лантратова передаст в ООН данные о насильственном вывозе жителей ДНР на Украину

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в ООН и Международный комитет Красного Креста. Поводом стали материалы о принудительном вывозе жителей Дружковки, расположенной в Донецкой Народной Республики, в сторону Украины.

Омбудсмен рассказала о появлении в интернете шокирующих кадров из этого города. На них запечатлена работа украинской эвакуационной группы «Белые ангелы», которая действовала совместно с журналистами «Радио Свобода»*, По словам Лантратовой, одна из местных жительниц прямо заявила о желании выехать в Россию.

«То, что ей ответил украинский полицейский, потрясает своим цинизмом. Женщине предложили связаться с волонтёрами «Красного Креста», чтобы её… внесли в списки и «отвезли на обмен». Вдумайтесь: пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным, чтобы впоследствии обменять на украинских преступников. Это грубейшее нарушение прав человека», — написала она в телеграм-канале.

Лантратова также привела данные, согласно которым в Дружковке сейчас остаётся около 4,5 тысячи человек. Люди выживают в подвалах и ждут прихода российских военных. Некоторых, по её сведениям, насильно вывезли на Украину, но они пытаются вернуться обратно в полуразрушенные дома. Омбудсмен назвала такие действия грязными и бесчеловечными методами киевского режима и пообещала зафиксировать этот факт для передачи в международные инстанции.

Ранее Яна Лантратова заявила, что все гражданские лица, захваченные украинскими боевиками в плен на территории Курской области, освобождены и возвращены домой. Омбудсмен подчеркнула, что параллельно с обменом военнопленными велась работа по воссоединению семей и вызволению мирных граждан. Всего из плена удалось вернуть 171 курянина, причём последняя группа была отпущена киевской стороной.

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