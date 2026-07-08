Лантратова: Все куряне спасены из украинского плена, но есть пропавшие без вести

Все мирные жители, захваченные украинскими боевиками в плен в Курской области, освобождены. Сейчас уточняется информация по пропавшим без вести. Такой информацией поделилась с журналистами уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Параллельно обмену военнопленными мы стараемся воссоединять семьи и возвращать гражданских, как, например, курян. Всех курских граждан мы вернули домой», — заявила омбудсмен.

Всего из украинского плена удалось вернуть 171 курянина. Последнюю группу Киев отпустил на родину после достигнутых договорённостей 27 июня.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в скором времени состоятся новые обмены пленными военнослужащими между Россией и Украиной. Сейчас стороны уже составили списки тех, кто может быть освобождён.