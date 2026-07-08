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8 июля, 10:50

Лантратова: Все куряне спасены из украинского плена, но есть пропавшие без вести

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Все мирные жители, захваченные украинскими боевиками в плен в Курской области, освобождены. Сейчас уточняется информация по пропавшим без вести. Такой информацией поделилась с журналистами уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Параллельно обмену военнопленными мы стараемся воссоединять семьи и возвращать гражданских, как, например, курян. Всех курских граждан мы вернули домой», — заявила омбудсмен.

Всего из украинского плена удалось вернуть 171 курянина. Последнюю группу Киев отпустил на родину после достигнутых договорённостей 27 июня.

Украинские боевики избивали пленных курян за русское происхождение
Украинские боевики избивали пленных курян за русское происхождение

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в скором времени состоятся новые обмены пленными военнослужащими между Россией и Украиной. Сейчас стороны уже составили списки тех, кто может быть освобождён.

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Татьяна Миссуми
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