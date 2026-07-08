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Регион
8 июля, 10:34

Лантратова анонсировала новые обмены военнопленными между РФ и Украиной

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

В скором времени состоятся новые обмены пленными военнослужащими между Россией и Украиной. Такой анонс сделала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Напомним, что стороны уже обменялись списками военнопленных. Ранее Яна Лантратова также сообщила, что вопрос с возвращении домой жителей Курской области, находившихся на украинской территории, окончательно закрыт. По её словам, все необходимые шаги согласованы с участниками процесса, и работа по этому направлению завершена.

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Юрий Лысенко
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