Лантратова анонсировала новые обмены военнопленными между РФ и Украиной
Яна Лантратова. Обложка © Life.ru
В скором времени состоятся новые обмены пленными военнослужащими между Россией и Украиной. Такой анонс сделала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Напомним, что стороны уже обменялись списками военнопленных. Ранее Яна Лантратова также сообщила, что вопрос с возвращении домой жителей Курской области, находившихся на украинской территории, окончательно закрыт. По её словам, все необходимые шаги согласованы с участниками процесса, и работа по этому направлению завершена.
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