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1 июля, 12:04

Прилепин рассказал, как Киев привозил на обмены пленными бомжей вместо военных

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Киевский режим привозил на обмен пленными бездомных и пьяниц вместо реальных военнослужащих. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал писатель Захар Прилепин.

«Когда я служил в армии ДНР, был советником у [первого главы республики Александра] Захарченко, мы производили обмены с украинской стороной <...>. Мы собираем реально пленных, вэсэушников, а они в Харькове просто собирают там в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен. И всё. А наших ребят, бойцов и наших контрагентов, наших разведчиков держат дальше», поделился он, справедливо назвав такие хитрости жульничеством.

Писатель участвовал в боевых действиях с 2014 года. В 2023-м он подписал контракт с Росгвардией, после подрыва его автомобиля комиссовался, а осенью 2025 года вновь вернулся в строй с Добровольческим корпусом. Контракт завершился в конце мая.

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Ранее Захар Прилепин прокомментировал удары ВСУ по мирным объектам, заявив, что киевское руководство намеренно уничтожает всё связанное с Россией. Он напомнил показательные недавние атаки: удар по общежитию в Старобельске, обстрел пассажирского поезда, уничтожение музея «Оборона Севастополя». Писатель заметил, что тактика не нова — ещё в 2014-м обстреливали ядерный могильник в Донецке, в 2022-м сожгли храмовый комплекс под Валуйками и убили Дарью Дугину. Такие удары свидетельствуют о систематическом и циничном подходе Киева.

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Юрий Лысенко
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