Киевский режим привозил на обмен пленными бездомных и пьяниц вместо реальных военнослужащих. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал писатель Захар Прилепин.

«Когда я служил в армии ДНР, был советником у [первого главы республики Александра] Захарченко, мы производили обмены с украинской стороной <...>. Мы собираем реально пленных, вэсэушников, а они в Харькове просто собирают там в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен. И всё. А наших ребят, бойцов и наших контрагентов, наших разведчиков держат дальше», — поделился он, справедливо назвав такие хитрости жульничеством.

Писатель участвовал в боевых действиях с 2014 года. В 2023-м он подписал контракт с Росгвардией, после подрыва его автомобиля комиссовался, а осенью 2025 года вновь вернулся в строй с Добровольческим корпусом. Контракт завершился в конце мая.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал удары ВСУ по мирным объектам, заявив, что киевское руководство намеренно уничтожает всё связанное с Россией. Он напомнил показательные недавние атаки: удар по общежитию в Старобельске, обстрел пассажирского поезда, уничтожение музея «Оборона Севастополя». Писатель заметил, что тактика не нова — ещё в 2014-м обстреливали ядерный могильник в Донецке, в 2022-м сожгли храмовый комплекс под Валуйками и убили Дарью Дугину. Такие удары свидетельствуют о систематическом и циничном подходе Киева.