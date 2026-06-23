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23 июня, 11:41

Прилепин завершил философское исследование об опасности радикальной ксенофобии

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Писатель Захар Прилепин в интервью RT сообщил о завершении работы над крупным философским трудом. Книга, получившая название «Чужецарствие», посвящена опасности радикальной ксенофобии, которая, по его словам, распространяется в том числе и в России.

Автор отметил, что это не художественное произведение, а серьёзное исследование. Помимо этого, Прилепин продолжает работать над новым романом «Тума», события которого разворачиваются в России XVII века. Сюжет и структура уже продуманы, но на бумагу текст пока не перенесён.

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Напомним, в апреле Прилепин анонсировал новую книгу «Чужецарствие». Произведение выйдет в России летом. По словам писателя, в книге собраны тексты, посвящённые политическим и идеологическим спорам.

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Дарья Нарыкова
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